Россиянам рассказали, как оперативно разоблачить мошенника

Памятку составили в МВД РФ Аферисты внешне ничем не примечательны, легко сливаются с толпой, при этом хитры и изворотливы, рассказали 16 мая в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.