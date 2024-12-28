Глава Черкесовского сельского поселения В.В. Максимов посетил 18 семей с детьми, отцы которых в настоящее время выполняют боевые задачи на специальной военной операции.
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Глава Черкесовского сельского поселения В.В. Максимов посетил 18 семей с детьми, отцы которых в настоящее время выполняют боевые задачи на специальной военной операции.