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Царьград

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Минздрав России зачислил в ординатуру 36 858 выпускников в 2026

Минздрав России зачислил в ординатуру 36 858 выпускников в 2026

Приемная кампания в ординатуру в 2026 году показала высокий интерес выпускников медвузов: 36 858 человек зачислены, из них 18 856 на бюджетные места.

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