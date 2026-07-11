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Трэй Янг подписал контракт с «Вашингтоном» на $213 млн и пообещал лучший сезон

Трэй Янг подписал контракт с «Вашингтоном» на $213 млн и пообещал лучший сезон

Трэй Янг официально стал игроком «Вашингтон Уизардс» на долгосрочной основе. Защитник подписал четырехлетний контракт на 213 миллионов долларов, который вызвал оживленные дискуссии в баскетбольном сообществе.

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