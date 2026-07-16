Налоговая заблокировала счета известного блогера-иноагента

Налоговые органы приостановили операции по счетам блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в связи с задолженностью, превышающей 29 миллионов рублей.
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