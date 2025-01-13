Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе восстановления льнозавода под Починком

Губернатор: «Ещё в прошлом году правительство Смоленской области поддержало реализацию этого инвестиционного проекта» Глава региона Василий Анохин рассказал о том, как идёт восстановление льноперерабатывающего завода в Починковском районе Смоленской области.
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