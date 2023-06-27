Пригожин, первое за 2 дня заявление: «Мы показали мастер-класс»

Страна и люди

Евгений Пригожин остаётся под следствием. Уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ), возбуждённое вечером 23 июня, пока не прекращено и продолжает расследоваться Следственным управлением Федеральной службы безопасности.