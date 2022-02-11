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Клопп о «Ман Сити»: «Не уверен, что мы в состоянии заставить их напрячься. Нужно побеждать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Лестером» (2:0) высказался о сокращении отставания от «Манчестер Сити», который сейчас лидирует, опережая «красных» на 9 очков и проведя на матч больше.

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