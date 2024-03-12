Депутат Мажуга исключил возможность отмены обязательной сдачи ЕГЭ в 2025 году

По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ не получит поддержки в Государственной думе.
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