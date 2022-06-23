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Хорошо забытые старые: почему возвращаются опасные инфекции

Хорошо забытые старые: почему возвращаются опасные инфекции

Случаи заболевания холерой и сибирской язвой выявлены соответственно в Испании и России, в пробах сточных вод Лондона нашли следы вируса полиомиелита, а вспышку ранее редкой оспы обезьян Всемирная сеть здравоохранения уже признала эпидемией.

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