Исследование: 19% вахтовиков ищут такую работу, чтобы попробовать новое

Аналитики сервиса Работа.ру провели исследование и выяснили, как выглядит портрет современного российского вахтовика: кто эти люди, какие профессии для них наиболее характерны, каковы предпочтения российских вахтовиков по продолжительности работы.
Аналитики сервиса Работа.ру провели исследование и выяснили, как выглядит портрет современного российского вахтовика: кто эти люди, какие профессии для них наиболее характерны, каковы предпочтения российских вахтовиков по продолжительности работы.
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