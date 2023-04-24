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Исследование: 19% вахтовиков ищут такую работу, чтобы попробовать новое

Исследование: 19% вахтовиков ищут такую работу, чтобы попробовать новое

Аналитики сервиса Работа.ру провели исследование и выяснили, как выглядит портрет современного российского вахтовика: кто эти люди, какие профессии для них наиболее характерны, каковы предпочтения российских вахтовиков по продолжительности работы.

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