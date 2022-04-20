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МИД Турции: в НАТО есть заинтересованные в ослаблении России силы

Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Среди стран НАТО присутствуют силы, заинтересованные в продлении текущей ситуации на Украине, чтобы «ослабить Россию».

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