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Zero Hedge

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Former World Chess Champion Kasparov Says US Warned Him About Kremlin Kill Plot

Former World Chess Champion Kasparov Says US Warned Him About Kremlin Kill Plot

Former World Chess Champion Kasparov Says US Warned Him About Kremlin Kill Plot Authored by Chris Summers via The Epoch Times, Former world chess champion Garry Kasparov has said the security services from both the United States and Lithuania have warned him that his life was in danger, after a Russian plot was discovered which allegedly targeted Kremlin critics living abroad.

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