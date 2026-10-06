Former World Chess Champion Kasparov Says US Warned Him About Kremlin Kill Plot Authored by Chris Summers via The Epoch Times, Former world chess champion Garry Kasparov has said the security services from both the United States and Lithuania have warned him that his life was in danger, after a Russian plot was discovered which allegedly targeted Kremlin critics living abroad.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым