Ежегодно $6 млрд по-прежнему поступают в казну РФ от нефтеторговли при посредничестве Незалежной. По крайней мере, до конца нынешнего десятилетия мы обеспечены многомиллиардными прибылями в результате реализации нефти, идущей транзитом в Европу по украинской территории.
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