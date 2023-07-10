Уже не скроешь. Идем на Харьков

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олег олейник

Харьков исторически русский город с преимущественно русским населением , основанный в 1654 году русскими казаками на берегу реки Лопань ! Какие в то время были чисто украинские города ? Да никакие ! Киев был на протяжении 340 лет под поляками и Россия выкупила его себе в 1654 году за 146 тысяч ефимок , до этого он находился под татаро-монголами с 1209 года ! Ещё до этого был столицей большого русского государства основанного великим князем Олегом ! В 16-17-х веках много городов и поселений тогда были построены русскими казаками и переселенцами ! Главный предводитель запорожцев до 1654 года Богдан Хмельницкий находился на службе у Польши и имел ранг Гетман Его Величества милости Яна Каземира Войска Запорожского ! Кстати Хмеля закончил варшавскую бурсу знал 5 языков (русский польский турецкий итальянский французский , но не говорил по-украински ) ! До 1934 года промышленный город Харьков являлся столицей искусственно созданного из русских городов государства Украина !