Сначала это был легкий бриз. Еле заметное дуновение ветерка. Шепот. В сетях замелькала новость. Вагнер после взятия Артемовска (Бахмута) в августе приступит к своему новому заданию - Харькову.
Уже не скроешь. Идем на Харьков
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Здесь речь идет о событиях такого масштаба, что комментировать эту информацию глупо. Может быть, это правда. Может быть, нет, и это вброс в контексте информационной войны. Время покажет.
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1 час.
avershin1947mailru Авершин
Перво на перво надо Николаев и Одесса - перекрыть поставки.
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28 мин.
оо
олег олейник
Харьков исторически русский город с преимущественно русским населением , основанный в 1654 году русскими казаками на берегу реки Лопань ! Какие в то время были чисто украинские города ? Да никакие ! Киев был на протяжении 340 лет под поляками и Россия выкупила его себе в 1654 году за 146 тысяч ефимок , до этого он находился под татаро-монголами с 1209 года ! Ещё до этого был столицей большого русского государства основанного великим князем Олегом ! В 16-17-х веках много городов и поселений тогда были построены русскими казаками и переселенцами ! Главный предводитель запорожцев до 1654 года Богдан Хмельницкий находился на службе у Польши и имел ранг Гетман Его Величества милости Яна Каземира Войска Запорожского ! Кстати Хмеля закончил варшавскую бурсу знал 5 языков (русский польский турецкий итальянский французский , но не говорил по-украински ) ! До 1934 года промышленный город Харьков являлся столицей искусственно созданного из русских городов государства Украина !
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17 мин.
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