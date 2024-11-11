Страшный бой под Курахово: «Танки „кацапов“ прорвались в тыл. 300 хлопцев выкосили. В упор стреляли»

Радомир Маркуш 10 ноября 2024 г., 20:55 Главком Сырский бросает под «русский каток» новые пiдроздiли в попытке стабилизировать фронт На Покровском/Красноармейском и Кураховском направлениях, по сути, являющихся одним театром боевых действий, армия России продолжает успешное наступление.