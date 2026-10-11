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Царьград

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Кадмий и мышьяк нашли в 99% кормах для животных: Исследованы 69 брендов

Кадмий и мышьяк нашли в 99% кормах для животных: Исследованы 69 брендов

Масштабная проверка рационов для домашних животных, проведённая некоммерческой организацией Clean Label Project, выявила тревожную картину: практически вся популярная продукция содержит следы тяжёлых металлов.

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