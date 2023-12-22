Конфликт на Украине заставил немцев экономить на Рождестве

Жители Германии начали тратить меньше денег на подготовку к Рождеству из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine.
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