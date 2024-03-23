Открытие выставки ботанических коллажей Кристины Клемешевой и её лекция во Вьюрке 🗓 24 марта, 17:00 📍 Воровского, 34 🔎 600₽, кофе входит 🖌 Интересный Сочи.
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Открытие выставки ботанических коллажей Кристины Клемешевой и её лекция во Вьюрке 🗓 24 марта, 17:00 📍 Воровского, 34 🔎 600₽, кофе входит 🖌 Интересный Сочи.