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Адмирал Комоедов рассказал об украинском «военно-речном» флоте

Адмирал Комоедов рассказал об украинском «военно-речном» флоте

День военно-морского флота Украина будет отмечать фактически без флота, все корабли либо потоплены, либо не боеготовы, заявил 3 июля бывший командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов в комментарии для РИА Новости.

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