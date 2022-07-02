Адмирал Комоедов рассказал об украинском «военно-речном» флоте

День военно-морского флота Украина будет отмечать фактически без флота, все корабли либо потоплены, либо не боеготовы, заявил 3 июля бывший командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов в комментарии для РИА Новости.