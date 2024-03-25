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Под омском поезд сбил перебегавшего пути мужчину

Под омском поезд сбил перебегавшего пути мужчину

Прокуратура проверяет обстоятельства гибели омича, сбитого грузовым поездом. Предварительно, мужчина перебегал железнодорожные пути в неположенном месте перед идущим составом, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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