Под омском поезд сбил перебегавшего пути мужчину

Прокуратура проверяет обстоятельства гибели омича, сбитого грузовым поездом. Предварительно, мужчина перебегал железнодорожные пути в неположенном месте перед идущим составом, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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