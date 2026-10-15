Министерство госбезопасности Приднестровья заявило о давлении на членов избирательных комиссий и угрозах уголовным преследованием для жителей с молдавским гражданством накануне выборов 30 ноября, на которых предстоит избрать 33 депутатов Верховного совета, 469 депутатов местных советов и 76 глав сельских поселений.