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Копеечка - Объявления Донбасса

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3- комнатная квартира 63кв.м Комсомольский бульвар в Мариуполе - 4 500 000 руб

3- комнатная квартира 63кв.м Комсомольский бульвар в Мариуполе - 4 500 000 руб

Продается 3-комнатная квартира на Комсомольском бульваре в Мариуполе с видом на море, 62.6 м², 9 этаж с лифтом, косметический ремонт, благоустроенный район Предлагается к продаже просторная трехкомнатная квартира в востребованном Левобережном районе Мариуполя, на бульваре Комсомольском, 48.

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