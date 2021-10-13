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"Нуланд всегда выступала за диалог с Россией": что означает ее визит в Москву

"Нуланд всегда выступала за диалог с Россией": что означает ее визит в Москву

Что рассчитывает добиться Вашингтон от переговоров Виктории Нуланд? Означает ли её визит в Москву готовность США изменить политику в отношении России? В каких вопросах наши страны могут найти точки совпадения интересов? В программе "События.

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