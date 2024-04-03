Первый ГОСТ для нянь утверждён Росстандартом. В пояснении к документу говорится, что правила применяются при оказании услуг по присмотру за детьми с трёх до семи лет в домашних условиях по месту проживания ребёнка.
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