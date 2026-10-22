Протесты во Франции могут привести к жесткой диктатуре, народ потребует навести порядок в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.
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