Опто и разница: как управляемые по кабелю дроны стали грозой для противника

Дроны с управлением по оптоволоконному кабелю стали неприятной неожиданностью для врага. Они оказались неуязвимыми для подразделений ВСУ, так как их невозможно «ослепить» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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