Минфин проанализирует чрезмерные расходы российских госкомпаний

Министерство финансов России сообщило о планах оценить расходы крупнейших государственных компаний. Пресс-служба ведомства отметила, что в рамках мониторинга будут выявляться необоснованные расходы средств, привлеченных из федерального бюджета.
Министерство финансов России сообщило о планах оценить расходы крупнейших государственных компаний. Пресс-служба ведомства отметила, что в рамках мониторинга будут выявляться необоснованные расходы средств, привлеченных из федерального бюджета.
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