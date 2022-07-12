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Минфин проанализирует чрезмерные расходы российских госкомпаний

Минфин проанализирует чрезмерные расходы российских госкомпаний

Министерство финансов России сообщило о планах оценить расходы крупнейших государственных компаний.  Пресс-служба ведомства отметила, что в рамках мониторинга будут выявляться необоснованные расходы средств, привлеченных из федерального бюджета.

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