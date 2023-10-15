В США уже полгода ищут счастливчика, который выиграл в лотерею $64 млн

В это воскресенье исполняется полгода с тех пор, как был объявлен самый крупный лотерейный приз, когда-либо зарегистрированный в Атлантической Канаде, и, несмотря на то, что прошло немало времени, обладатель выигрышного билета так и не заявил о себе, чтобы получить джекпот.
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