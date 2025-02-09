Национализация в Крыму: имущество врагов России переходит под контроль государства Ирина ВальковаВ Крыму продолжается работа по национализации имущества украинских олигархов и политиков, выступающих против России.
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