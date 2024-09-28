Сальдо: киевские боевики выбиты с больших островов в дельте Днепра

В результате активных действий подразделений российских войск киевские боевики выбиты с позиций, расположенных на самых больших островах в дельте Днепра, заявил 28 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо журналистам.
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