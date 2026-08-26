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Официально: принц Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию

Официально: принц Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, вернулись в Великобританию через шесть лет после отказа от королевских полномочий и жизни в США.

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