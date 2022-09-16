Расходы системы здравоохранения выросли на 13 млрд рублей из-за устойчивых инфекций

Ежегодные расходы системы здравоохранения России растут из-за бактерий, устойчивых к антибиотикам. По примерным подсчетам, резистентность инфекций увеличила эти траты на 13 млрд рублей.
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