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Военное обозрение

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Вашингтон грозит ограничить ВСУ Starlink, если Киев сорвёт сделку по природным ископаемым

Вашингтон грозит ограничить ВСУ Starlink, если Киев сорвёт сделку по природным ископаемым

На Украине признают, что этот шаг США может обернуться для украинской армии тяжелыми потерями.

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