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Моллы

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«М.Видео» сократила розничную сеть более чем на 40% за год - до 638 магазинов

«М.Видео» сократила розничную сеть более чем на 40% за год - до 638 магазинов

Одновременно с закрытием точек компания нарастила долю онлайн-продаж до 41,5% оборота и показала чистый убыток в 36,1 млрд рублей.

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