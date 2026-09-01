«М.Видео» сократила розничную сеть более чем на 40% за год - до 638 магазинов

Одновременно с закрытием точек компания нарастила долю онлайн-продаж до 41,5% оборота и показала чистый убыток в 36,1 млрд рублей.
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