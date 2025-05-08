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Царьград

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Бывшие владельцы завода в Липецке получили приговоры за мошенничество

Бывшие владельцы завода в Липецке получили приговоры за мошенничество

Липецкий суд заочно осудил на крупные сроки и наложил штрафы на экс-владельцев станкостроительного предприятия Владимира и Кирилла Петровых за мошенничество с федеральным фондом через ООО "Интермаш".

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