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Царьград

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Нефть Brent выросла на 2%, приближаясь к $100 из-за кризиса на Ближнем Востоке

Нефть Brent выросла на 2%, приближаясь к $100 из-за кризиса на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 2,47%, достигнув $99,4 за баррель к 23:28 мск.

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