Сильнее президента. Байден и его Камала нашли способ обойти конституцию США

Вчера 169 прочитали США накрывает очередной виток судебных войн. Администрация Джо Байдена, уже превратившегося в хромую утку, выступила со своей последней масштабной инициативой, которую можно реализовать до выборов.
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