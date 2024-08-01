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Сильнее президента. Байден и его Камала нашли способ обойти конституцию США

Сильнее президента. Байден и его Камала нашли способ обойти конституцию США

Вчера 169 прочитали США накрывает очередной виток судебных войн. Администрация Джо Байдена, уже превратившегося в хромую утку, выступила со своей последней масштабной инициативой, которую можно реализовать до выборов.

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