Продолжение боевых действий на Украине: в Киеве прогремели взрывы, а Песков предупреждает о возможной затяжной войне Ольга Вайленко15 февраля 2024 года стал 721-м днем специальной военной операции на Украине.
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