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Калужские новости

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6 против 11 - как калужане будут работать и отдыхать в новогодние дни

6 против 11 - как калужане будут работать и отдыхать в новогодние дни

В последнюю полную неделю 2024 года жители России будут полноценно работать 6 дней подряд - с 23 по 28 декабря, включая субботу В последнюю полную неделю 2024 года жители России будут полноценно работать 6 дней подряд — с 23 по 28 декабря, включая субботу.

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