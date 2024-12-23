6 против 11 - как калужане будут работать и отдыхать в новогодние дни

В последнюю полную неделю 2024 года жители России будут полноценно работать 6 дней подряд - с 23 по 28 декабря, включая субботу В последнюю полную неделю 2024 года жители России будут полноценно работать 6 дней подряд — с 23 по 28 декабря, включая субботу.