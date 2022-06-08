Истребители ВВО отразили авиаудар условного противника в Приморье

Истребители ВВО отразили авиаудар условного противника в Приморье

Также, была проведена воздушная разведка, отработаны задачи обнаружения и уничтожения воздушных судов условного противника.

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