«Голден Стэйт» вырвал концовку у «Бостона» в 4-м матче финала

«Уорриорс» сумели победить «Селтикс» на их площадке в 4-м матче финальной серии – 107:97. За 4 с половиной минуты «Голден Стэйт» уступал «-2», но вырвал победу за счет дальних попаданий Клэя Томпсона и Стефена Карри, а также мяча Кевона Луни из-под кольца.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии