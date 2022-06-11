«Голден Стэйт» вырвал концовку у «Бостона» в 4-м матче финала

«Уорриорс» сумели победить «Селтикс» на их площадке в 4-м матче финальной серии – 107:97. За 4 с половиной минуты «Голден Стэйт» уступал «-2», но вырвал победу за счет дальних попаданий Клэя Томпсона и Стефена Карри, а также мяча Кевона Луни из-под кольца.