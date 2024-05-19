Эти признаки укажут на неисправность стартера

Чтобы автомобильный стартер внезапно не отказал, нужно регулярно проходить диагностику системы пуска, а также отслеживать признаки, предшествующие поломке, пояснил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.
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