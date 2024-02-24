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Шольц: идею создания европейской системы ПВО поддержала 21 страна

Шольц: идею создания европейской системы ПВО поддержала 21 страна

Намерение создать единую европейскую систему противовоздушной обороны поддержала 21 страна. Еще несколько других государств заинтересовались этой идеей, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, его обращение разместили на сайте правительства ФРГ.

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