25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"? Лобаев объяснил, Бастрыкин возмутился: "Криминал к нам едет"

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  • alik3456 Джексон
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  • alik3456 Джексон
    А техникумскик куда по твоему шли? В Блогеры или улицы подметать? Все на завод шли , и начинали у станка...Взяли всего лишь ...
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Комментарии
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Александр
Глупости не нао писать.Какой социализм? Сталинский или брежневский?Ни тот,ни другой сейчас не возможен.
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15 мин.
igor kim
А новый по Платошкину? А что возможно? Что можете предложить умного?
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9 мин.
Александр
Не смешите.Россия и сейчас вполне социальное государство.Материально люди живут много лучше,чем при Брежневе.
Ответить
2 мин.
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