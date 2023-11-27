Минобороны: морпехи ВС России захватили два опорных пункта ВСУ под Угледаром

В Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов под Угледаром захватили лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.
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