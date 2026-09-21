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Световые и звуковые сигналы спасли заблудившихся в лесу жителей Тверской области

Световые и звуковые сигналы спасли заблудившихся в лесу жителей Тверской области

20 сентября 2026 года в Тверской области завершилась успешная поисково-спасательная операция. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону поступил сигнал о том, что в Рамешковском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Волково, в лесу потерялись люди.

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