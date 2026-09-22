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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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И так сойдет — фотографии, которые расстроят не только перфекционистов

И так сойдет — фотографии, которые расстроят не только перфекционистов

Людям свойственно стремиться к симметрии, порядку и целесообразности, но на этих снимках изображены следы деятельности каких-то особенных людей: они о таких глупостях точно не задумывались.

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