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Работающая в администрации вдова бойца СВО вернулась из отпуска и узнала об увольнении

Работающая в администрации вдова бойца СВО вернулась из отпуска и узнала об увольнении

В Забайкалье вдова участника специальной военной операции (СВО) на Украине обвинила сотрудников администрации села Бишигино, где она работала уборщицей, в незаконном увольнении якобы по поддельным документам.

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