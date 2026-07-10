Работающая в администрации вдова бойца СВО вернулась из отпуска и узнала об увольнении

В Забайкалье вдова участника специальной военной операции (СВО) на Украине обвинила сотрудников администрации села Бишигино, где она работала уборщицей, в незаконном увольнении якобы по поддельным документам.
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