Россия и Белоруссия начнут работу над проектом самолета Checkmate

Проект сотрудничества по производству легкого тактического самолета Checkmate обсуждают Белоруссия и Россия, 25 мая заявил глава Госкомвоенпрома Белоруссиии Дмитрий Пантус в эфире телеканала «Беларусь 1».
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